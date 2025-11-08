Сотрудничество рассчитано на долгосрочный период

Государственная компания Turkish Aerospace Industries (Турция) подписала меморандум о взаимпонимании с британской BAE Systems для объединения усилий по совместной разработке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Подписанное соглашение позволит обеим организациям определить цели, обязанности и задачи для изучения возможностей сотрудничества в области БПЛА.

Не уточняется, какие именно проекты планируют совместно реализовывать компании, но, как подчеркнул представитель Turkish Aerospace Industries в комментарии Breaking Defense, речь идёт о долгосрочном сотрудничестве. Он акцентирует внимание на том, что пока компании находятся «в самом начале».

Собеседник Breaking Defense также разъяснил, в чём основная цель сотрудничества:

«У нас (Turkish Aerospace Industries) есть БПЛА, а у них – связи»

Turkish Aerospace Industries планирует поделиться с Великобританией своим опытом в разработке и производстве БПЛА, в то время как BAE Systems окажет поддержку посредством координации региональных продаж в Европе и других регионах. Соглашение охватыват всю линейку беспилотников производства турецкой компании.