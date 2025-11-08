Сайт Конференция
Германия планирует приобрести до трёх тысяч БМП Boxer
Суммарно немецкие власти могут потратить на новую бронетехнику до $40 млрд

Правительство Германии планирует приобрести у компании Rheinmetall от 2 до 3 тысяч боевых машин пехоты (БМП) Boxer в рамках программы Arminius. Об этом сообщает издание Hartpunkt, приводя слова генерального директора немецкого концерна Армина Паппергера.

Глава компании утверждает, что общий объём финансирования в рамках вышеупомянутой программы составит около 40 миллиардов долларов. Из этой суммы около 22 миллиардов долларов придётся на ведущего поставка бронетехники в стране – Rheinmetall. При этом в сумму, которую получит немецкий концерн, не входит поставка Boxer, поскольку они производятся совместным предприятием Rheinmetall и KNDS – ARTEC GmbH (64% акций принадлежит Rheinmetall).

Паппергер акцентирует внимание на том, что его прогнозы станут реальностью только в том случае, если правительство Германии действительно приобретёт все необходимые модификации Boxer. Речь идёт о 3 тысячах бронемашин, необходимых в рамках увеличения численности вооружённых сил. Однако реализация всей программы ожидается не ранее 2035 года.

Ранее Армин Паппергер говорил о планах Rheinmetall получить контракты на поставку более одной тысячи башенных систем противовоздушной обороны ближнего радиуса действия Skyranger. Среди возможных заказчиков – Германия (не менее 600 единиц Skyranger), Дания и Австрия.

#германия #бмп #boxer
Источник: hartpunkt.de
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter