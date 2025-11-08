Военные планируют стимулировать производство за счёт закупок

Министр армии США Дэниел Дрисколл в интервью изданию Reuters заявил о планах Пентагона приобрести не менее одного миллиона беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) уже в течение следующих двух - трёх лет. Помимо этого, американские военные хотят сохранять эту тенденцию и после, ежегодно закупая от полумиллиона до миллиона дронов.

Американский министр акцентирует внимание на том, что сейчас американская армия приобретает только около 50 тысяч дронов в год. Однако он видит возможность увеличения показателей закупок, приводя в пример Украину и Россию, которые, по его словам, производят примерно по четыре миллиона БПЛА ежегодно. При этом Дрисколл добавил, что Китай, возможно, способен производить вдвое больше, если это будет ему необходимо.

Приоритетом министра армии США является выведение производства БПЛА внутри штатов на достаточный уровень для современных боевых действий. Для этого необходимо стимулировать производство двигателей, датчиков, аккумуляторов и печатных плат. Создание надёжной цепочки поставок внутри США позволит американской армии производить «столько дронов, сколько потребуется».

Дэниел Дрисколл также указал на стремление изменить отношение военных к БПЛА: теперь это расходник, а не дорогостоящее оборудование. Как известно, ещё недавно США отдавали предпочтение большим и дорогостоящим дронам вроде MQ-9 Reaper.