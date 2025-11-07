Программа сталкивалась с рядом трудностей, но всё же продвигалась

Министерство обороны Великобритании подтвердило достижение боевой машины пехоты (БМП) Ajax состояния начальной оперативной готовности, которое позволяет принять её на вооружение британской армии для проведения последующих испытаний. Об этом сообщает издание UK Defence Journal, ссылаясь на британское оборонное ведомство.

По данным британского оборонного ведомства, программа по разработке Ajax обеспечивает более 4,1 тысячи рабочих мест, охватывающих 230 компаний по всей стране. Британские власти считают, что проект БМП демонстрирует, как инвестиции в современное оборудование могут увеличить как обороноспособность, так и промышленность.

БМП Ajax прошла испытания, включавшие отстрел 20 тысяч снарядов из 40-мм пушки, а также 42 тысяч километров пробега в оперативных условиях. Бронемашина развивает скорость 70 километров в час и оснащена современными датчиками, модульной цифровой сетью.

Разработка БМП Ajax неоднократно становилась предметом сомнений, в том числе в Лондоне. Некоторые британские чиновники, включая экс-министра обороны Бен Уоллес, критикуют программу, считая её экономически нецелесообразной. Стоимость бронемашины обошлась гораздо дороже, чем если бы Великобритания приобрела БМП у другой страны, а сама разработка сопровождалась недочётами в конструкции, например – проблемами с чрезмерным шумом, из-за которого экипаж терял слух. Несмотря на это, программа всё же была продолжена, а сам Уоллес не смог её отменить, поскольку «унаследовал» её от прошлого правительства.