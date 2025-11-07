Старт пилотного этапа программа состоится уже 22 ноября

В Польше запускают программу всеобщей военной подготовки, которая направлена на обучение резервистов и прохождение добровольной базовой военной службы. Ожидается, что в рамках этой программы пройдут базовую военную подготовку около 400 тысяч граждан, включая школьников и пенсионеров. Старт пилотной программы состоится в ближайшие недели.

Уже 22 ноября стартует курс wReady, в рамках которого военную подготовку пройдут до 25 тысяч граждан, достигших совершеннолетия. Обучение будет происходить на базе 132 армейских подразделений, в основном – в войсках территориальной обороны, при участии Оперативного командования Вооружённых сил. На данном этапе речь идёт о пилотном запуске, а полноценный старт программы состоится уже в следующем году.

Регистрация на прохождение базовой военной подготовки уже открыта. Гражданам предлагают пройти один из четырёх курсов на выбор: базовый курс по технике безопасности, курс выживания, курс по медицине, а также курс кибергигиены. Министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш подчеркнул, что не каждый поляк станет солдатом или примет присягу, но каждый должен обладать навыками, знаниями и практическим пониманием того, как вести себя в сложных ситуациях: наводнениях, чрезвычайных ситуациях, дорожно-транспортных происшествиях, а также при угрозе вооружённого конфликта.