Речь о F110-GE-129 от компании General Electric

Не так давно компания Shield AI (США) представила беспилотный истребитель X-BAT, который будет оснащён программным обеспечением на основе искусственного интеллекта, сможет выполнять автономные операции в условиях отсутствия связи, а также поддерживает вертикальный взлёт и посадку (VTOL).

Как сообщает издание Breaking Defense, ссылаясь на компании Shield AI и General Electric, новый автономный самолёт получит такой же двигатель, как у истребителей четвёртого поколения F-15 и F-16. Речь идёт о турбовентиляторном реактивном двигателе с форсажной камерой F110-GE-129, который будет интегрирован с X-BAT так, чтобы он поддерживал заявленную функцию VTOL.

В рамках данного партнёрства General Electric планируют обеспечить разработке Shield AI все необходимые характеристики, особенно – в контексте VTOL. По словам старшего вице-президента компании Армора Харриса, двигатель обладает отличительными особенностями: достаточная тяга, сопло с управляемым вектором тяги и готовая производственная линия с возможностью масштабирования.

Shield AI работают над X-BAT уже около полутора года, в то время как General Electric присоединилась к проекту полгода назад для доработки силовой установки. Разработка двигателя продолжается и, как предполагается, первый демонстрационный полёт с вертикальным взлётом и посадкой произойдёт ко второй половине следующего года. В производство беспилотный истребитель могут запустить уже в 2029 году.