Силуэт ракеты напоминает ядерную КР AGM-181 LRSO

Военно-воздушные силы США провели полёт стратегического бомбардировщика B-52H Stratofortress над долиной Оуэнс в штате Калифорния, в ходе которого под правым крылом самолёта было замечено неопознанное ракетное вооружение. Об этом сообщает издание The Aviationist, ссылаясь на полученные от авиационного фотографа Яна Реккио кадры.

Самолёт летел хоть и на относительно небольшой высоте (1,5 километра), но это высоко, чтобы сделать качественный снимок. Тем не менее, американский фотограф справился с задачей. Другой вопрос в том, что эксперты отрасли так и не смогли определить, какую именно ракету нёс американский стратегический бомбардировщик.

В материале The Aviationist авторы проанализировали снимки, придя к выводу, что из существующих вооружений ракета напоминает только макет малозаметной ядерной крылатой ракеты AGM-181 Long-Range Standoff, кадров которой не так много. Эксперты также проверили неопознанную ракету на сходство с управляемой бомбой AGM-154 Joint Stand-Off Weapon, но пришли к выводу, что это не она: не совпадает форма носовой части, прикрытие части крыльев и крестообразные хвостовые поверхности.

The Aviationist допускают, что это первые снимки секретного вооружения ВВС США, но акцентируют внимание на невозможности подтвердить эту информацию на данный момент. В том случае, если это действительно так, то запущенная в 2017 году программа по разработке малозаметной ядерной крылатой ракеты преуспела с тех пор. В марте 2023 года была информация о прохождении AGM-181 LRSO критической проверки конструкции.