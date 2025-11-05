В Брюсселе желают избежать появления «троянских коней»

Европейский комиссар по вопросам расширения Европейского союза Марта Кос подготовила новый отчёт о расширении сообщества, в котором прокомментировала успехи стран, претендующих на полноправное членство. При этом европейский чиновник упомянула новый вероятный механизм принятия новых членов, который расходится с понятием полноправного членства.

Марта Кос, чьи слова приводит издание Financial Times, допустила, что Брюссель будет принимать новые страны в Европейский союз на «испытательный срок», без права голоса в ближайшие годы и с возможностью исключения по упрощённой процедуре. Страна может быть исключена из сообщества, если отступит от демократических принципов, продвигаемых Брюсселем.

Кос подчеркнул, что не хочет, чтобы её запомнили как европейского комиссара, которая допустила присоединение к Европейского союзу «троянских коней». Речь идёт о странах, которые спустя пять, десять или пятнадцать лет кардинально изменят свою политику и отступят от общеевропейских принципов, приступив к блокированию различных инициатив на уровне Совета Европейского союза.

Комиссар по расширению добавила, что пока что идея «испытательного срока» находится на ранней стадии и требует дальнейших обсуждений. Не уточняется, каким именно образом в Европейской комиссии планируют миновать стандартную процедуру вступления, определённую Договором о Европейском союзе.