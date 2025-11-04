Однако есть определённые нюансы

Министерство обороны Румынии объявило о приобретении у Нидерландов 18 поддержанных истребителей F-16 Fighting Falcon американского производства и связанной с ними техники. Увеличение румынского парка истребителей обошлось Бухаресту в символическую сумму – один евро. При этом, как следует подчеркнуть, определённые нюансы всё же есть.

Приобретённые истребители будут использоваться исключительно для развития Европейского учебного центра F-16 в Фетешти. Соответствующий центр подготовки действовал в Нидерландах, но теперь, когда страна планомерно переходит на F-35, у нидерландской армии больше нет необходимости в данном объекте. По этой причине его переносят в Румынию, ближе к тем странам, которые эксплуатируют F-16 и в ближайшее время не заменят их новыми самолётами.

Несмотря на символическую стоимость в один евро, румынскому правительству всё же придётся заплатить за нидерландские F-16 больше. Страна должна оплатить налог на добавленную стоимость в размере 21 миллиона евро, а также покрыть пакет логистической поддержки стоимостью 100 миллионов евро. Таким образом, парк из 18 поддержанных истребителей обойдётся Румынии в 121 миллион евро – столько, сколько США попросили бы за один новый F-16.

Даже с учётом определённых ограничений на использование, Румынии удалось образовать крупный парк истребителей F-16, потратив менее одного миллиарда евро. На территории страны будут действовать 67 истребителей четвёртого поколения, которые были выкуплены у Португалии, Норвегии и Нидерландов за около 800 миллионов евро.