В следующем году страны-участники будут активно испытывать дроны

Представитель командования НАТО по трансформации генерал-майор Константин-Адриан Чолпоня в интервью Euractiv сообщил о планах североатлантического альянса интегрировать беспилотные летательные аппараты (БПЛА) в оборону восточного фланга. По его словам, произойти это может уже к середине 2026 года.

Чиновник подчёркивает, что альтернативы интеграции дронов в оборону не существует. Первые результаты интеграции БПЛА в оборону восточного фланга можно будет увидеть к следующему саммиту НАТО, запланированному в июле 2026 года в Турции, когда страны-участники североатлантического альянса начнут постепенно внедрять беспилотники после проведения активных испытаний как самих дронов, так и средств противодействия им.

Константин-Адриан Чолпоня утверждает, что страны НАТО поставили задачу сделать БПЛА полноценной частью сети противовоздушной обороны военного блока, в рамках миссии «Восточный часовой» в Восточной Европе. В противном случае, по мнению Чолпоня, НАТО столкнётся со смертоносным коктейлем атак беспилотников. При этом чиновник не уточнил, от какой страны поступает такая угроза.