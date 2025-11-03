Он предусматривает право размещения войск на территориях друг друга

Власти Филиппин и Канады в воскресенье заключили военный пакт, определяющий право прохода войск и размещения войск на территориях друг друга, для усиления мер по сдерживанию Китая. Аналогичные соглашения уже были подписаны филиппинским правительством с Японией и Новой Зеландией, но это первый договор, затрагивающий государство за пределами Индо-Тихоокеанского региона.

Министр национальной обороны Канады Дэвид Макгинти поприветствовал подписание соглашения, подчеркнув, что оно позволит канадским и филиппинским солдатам проводить совместные военные учения. В Оттаве рассчитывают принять участие в запланированных в следующем году регулярных военных учениях Филиппин и США.

В планах Филиппин расширять список стран, с которыми подписано соглашение о пребывании войск. Как пишет издание Bloomberg, филиппинские власти планируют подписать аналогичное соглашение с Великобританией и Францией.

Филиппины и Китай имеют определённые разногласия по поводу принадлежности архипелагов и островов в Южно-Китайском море. Филиппинские суда неоднократно проходили через маршруты, которые Пекин признаёт своими территориями, в связи с чем китайская береговая охрана предпринимала попытки по блокированию прохода или вытеснении их водомётами. На фоне этого филиппинские власти расширяют сотрудничество с другими крупными странами, включая США.