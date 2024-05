Украинские военные вынужденно строили оборонительные сооружения вдали от российско-украинской границы, чтобы не находится под российским огнём, на который не в состоянии ответить.





Ещё несколько дней назад в Харьковской областной военной администрации подтвердили, что все оборонительные сооружения в регионе были построены примерно в 12 - 13 километрах от российско-украинской границы, а вторая линия обороны и вовсе в двадцати километрах. Связано это с тем, что артиллерийские обстрелы попросту не позволили бы украинским военным строить оборонительные рубежи в 3 - 5 километрах от границы, а ответить им было нечем.

Как отмечает Institute for the Study of War, своим запретом на применение западного оружия для ударов по российским территориям, Соединённые Штаты Америки фактически решили всё за украинское военное командование. В связи с ним, украинские военные были не в состоянии вести ответный огонь по позициям России и, соответственно, были вынуждены заблаговременно отступить при планировании обороны.

В аналитическом центре считают, что успехи российской армии в Харьковской области связаны как раз таки с этой причиной, поскольку российские военные продвинулись именно на 8 километров вглубь от границы, где оборонительных сооружений не было.

На текущий момент под контролем России находится ряд населённых пунктов Харьковской области. Наступательные операции продолжаются, но пока что украинские военные продолжают удерживать позиции. В Волчанске идут бои на окраинах города, хотя российская военная техника порой прорывается глубь города. Предполагается, что сейчас российская армия пытается закрепиться в одном из городов на направлении, чтобы оттуда развивать наступательный потенциал.