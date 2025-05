Microsoft расширила Xbox Cloud Gaming, добавив 15 новых игр от Xbox Game Studios — включая Quantum Break, Rare Replay и ремастеры LucasArts. Теперь эти игры доступны пользователям для стриминга прямо из личной библиотеки при условии наличия цифровой копии и подписки Game Pass Ultimate.

Microsoft объявила о пополнении сервиса Xbox Cloud Gaming пятнадцатью новыми играми, доступными пользователям прямо из собственной игровой библиотеки. Анонс обновлений состоялся 23 мая 2025 года и принес проектам Xbox Game Studios, ранее недоступным через данную функцию, значительно повышая доступность игрового контента среди владельцев цифровых версий.

Список дополнений пополнили такие известные проекты, как Quantum Break, Rare Replay, Sunset Overdrive, а также улучшенные версии классики LucasArts — Day of the Tentacle Remastered, Grim Fandango Remastered и Full Throttle Remastered. Библиотека также обогатилась играми вроде Brütal Legend, Costume Quest 2, Neon Abyss, State of Decay Year One и прочими. Все эти игры не включены в каталог Xbox Game Pass, но становятся доступны для стриминга, если находятся в личной коллекции игрока и оформлена подписка Game Pass Ultimate.

Xbox Cloud Gaming уже доступен на телевизорах Smart TV производства LG и ряде других устройств, постепенно расширяя игровые возможности благодаря облачной инфраструктуре, поддерживающей тысячи различных игр. Ранее компания сообщала о разработке технологии Project Lapland, которая позволит стримить абсолютно любую игру из персональной библиотеки пользователя без каких-либо ограничений. Подобные начинания укрепляют позицию Xbox на рынке облачного гейминга, усиливая конкуренцию между предложениями Sony и NVIDIA.