Konami сделала неожиданное заявление, подтвердив разработку Metal Gear Solid: Master Collection Volume 2. Однако компания не предоставила никакой информации о том, какие именно игры войдут в состав сборника. Metal Gear Solid: Master Collection Volume 2 станет продолжением успешного сборника, выпущенного Konami в 2023 году.

Несмотря на то что Konami подтвердила разработку второй части сборника, компания не раскрыла никаких подробностей о его содержании. Это вызвало недоумение и интерес среди поклонников серии, которые надеются увидеть в сборнике новые игры или обновлённые версии старых. Некоторые фанаты предполагают, что в Metal Gear Solid: Master Collection Volume 2 могут войти такие игры, как Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty, Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots и Metal Gear Rising: Revengeance. Однако эти предположения остаются лишь догадками, пока Konami не предоставит официальную информацию.