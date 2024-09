Игроки смогут взять на себя роли таких персонажей, как Ви, Джуди, Панам и Джеки, и пройти через 13 миссий

Фанаты Cyberpunk 2077 собрали более 2 миллионов долларов на создание официальной настольной игры по мотивам популярной ролевой игры от CD Projekt Red. Кампания по сбору средств на платформе GameFound достигла своей первоначальной цели в 100 000 долларов всего за 10 минут и 4 секунды, что стало настоящим рекордом.

Настольная игра Cyberpunk 2077: The Board Game, разработанная в сотрудничестве с компанией Go On Board, предлагает игрокам погрузиться в мрачный и захватывающий мир Найт-Сити. Игроки смогут взять на себя роли таких персонажей, как Ви, Джуди, Панам и Джеки, и пройти через 13 миссий, каждая из которых предлагает уникальные сюжетные линии и возможности для повторного прохождения.

Игра будет доступна в двух изданиях: стандартном и делюкс. Стандартное издание, стоимостью 79 долларов, включает в себя базовую игру и дополнительные цели, которые будут разблокированы по мере достижения новых уровней финансирования. Делюкс издание, стоимостью 139 долларов, предлагает улучшенные компоненты, такие как пластиковые жетоны вместо картонных, и дополнительные награды.

Кампания по сбору средств продлится ещё 16 дней, и за это время разработчики планируют добавить новые цели и награды для участников. Среди первых целей — загадочный чип Relic, содержащий энграмму Джонни Сильверхенда, и множество других сюрпризов.

Пока фанаты с нетерпением ждут выхода настольной игры, CD Projekt Red продолжает работу над сиквелом Cyberpunk 2077, который, возможно, наконец-то включит долгожданный многопользовательский режим. Однако основное внимание студии сейчас сосредоточено на разработке четвёртой части The Witcher, которая выйдет раньше.

Эти новости подогревают интерес к вселенной Cyberpunk 2077 и обещают, что настольная игра станет отличным дополнением к уже существующим проектам. Фанаты могут быть уверены, что их поддержка поможет создать качественный и увлекательный продукт, который подарит множество часов захватывающего игрового процесса.