Команда Niantic подтвердила, что в игре Pokémon GO появится новая механика — Dynamax. Об этом стало известно благодаря тизер-трейлеру, который был выпущен командой разработчиков. Новый сезон под названием Max Out начнётся 3 сентября и продлится до 3 декабря. Помимо новой механики, в игре появятся новые покемоны из региона Галар, которые ранее не были представлены в мобильной версии.

На данный момент в игре Pokémon GO представлено только 20 из 112 покемонов, которые были показаны в играх Pokémon Sword and Shield. Кадры из трейлера напоминают знаменитую обложку альбома Abbey Road группы Beatles: Груки, Скорбунни и Соббл пересекают тротуар, а за ними следует загадочный покемон в форме Dynamax. Пока сложно сказать, кто это, но, возможно, мы узнаем об этом в ближайшее время, когда Niantic предоставит больше информации о сезоне Max Out и механике Dynamax. Для тех, кто не знаком с этой механикой: в играх Pokémon Sword and Shield есть возможность увеличивать размер покемонов, делая их заметно сильнее.