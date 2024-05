Несмотря на качество последних фильмов серии, «Звездные войны» остаются одним из уникальных явлений в массовой культуре, которое, вероятно, сохранится на долгие годы. В то время как некоторые преданные поклонники фильма «The Rise of Skywalker» просят о перерыве, такие проекты, как «Andor», показывают, что в далёкой-далёкой галактике всё ещё можно создавать качественные истории.

Star Wars Jedi: Fallen Order оказала такое же влияние на игровую индустрию, как и фильмы, предоставив игрокам незабываемые впечатления. Продолжение игры, выпущенное примерно три с половиной года спустя, демонстрирует, что игры по «Звездным войнам» никогда не были лучше.

Star Wars Jedi: Survivor — это продолжение игры, выполненное в духе God of War Ragnarok. На первый взгляд может показаться, что вы идёте по уже знакомому пути, но стоит вам лично сыграть в эту игру, и вы увидите, насколько она масштабнее и лучше по сравнению с предыдущей частью. Это значительное продолжение истории Кэла Кестиса включает в себя новые планеты для исследования, гораздо больше дополнительного контента и долгожданные улучшения качества жизни. Учитывая, что конкуренцию ей составляют только «Star Wars: Knights of the Old Republic», Star Wars Jedi: Survivor безусловно является одной из лучших игр франшизы за всю её историю.

В ходе краткого, но содержательного анализа можно прийти к определенным выводам, которые получили подтверждение менее чем через сутки. До выпуска обновления версии 0.0 игра демонстрировала значительное снижение частоты кадров и наличие серьезных проблем с разрывами изображения. Несмотря на высокую оценку игрового процесса, нельзя было игнорировать ненадлежащее качество запуска игры. Тем не менее, версия 1.02 спасла ситуацию в последний момент.

Режим «Быстродействие» теперь обеспечивает стабильную работу с целевой частотой кадров в 60 кадров в секунду при разрешении 1440p в большинстве случаев. Иногда могут наблюдаться незначительные колебания частоты кадров, однако они совершенно незначительны по сравнению с предыдущими показателями. Также полностью решена проблема с разрывами экрана.

Тем не менее, высокое качество графики в игре Star Wars Jedi: Survivor неизменно будет радовать игроков, а стабильная частота кадров значительно улучшает восприятие игры. В игре Dark Souls переработан визуальный стиль, предлагая игрокам широкие возможности для исследования мира. Разработчики подготовили обширный список дополнительного контента и предметов для сбора, которые направят игроков к их домашней базе — салуну Pyloon’s на планете Кобо.

После начала сюжетной линии Кэл отправляется на отдаленную планету в поисках места, где он мог бы отремонтировать свой корабль. Это место играет важную роль в дальнейшем развитии сюжета, но одним из самых приятных аспектов игры является возрождение жизни на аванпосте Рамблер-Рич. Выполняя задания и встречаясь с персонажами в различных локациях, игрок может привлечь их на свою сторону и вернуть в кантину, что сделает процесс исследования более интересным. Это также обещает новые диалоги и возможность выполнить большее количество миссий, если игрок встретит дружелюбно настроенного персонажа.

На самом деле, именно персонажи играют ключевую роль в развитии сюжета. Хотя проект, над которым вы работаете, представляет интерес — новый дом для джедаев на планете Таналорр, — наибольшее внимание в контексте бедственного положения следует уделить вашей команде на борту «Богомола» и персонажам, оставшимся в салуне Пилона. Эти обаятельные, харизматичные и остроумные герои делают общение с ними приятным и стоящим потраченного времени.

Даже если вы не обнаружите ничего полезного для своей базы, процесс исследования сам по себе может быть увлекательным, а более тщательный подход позволит вам открыть для себя новые локации. Благодаря многоуровневой структуре и обширным пространствам для исследования, вы сможете значительно увеличить игровое время, которое обычно составляет около 25 часов, необходимых для прохождения основного сюжета.

По сравнению с Jedi: Fallen Order, боевые возможности были расширены незначительно, однако новая система стоек предоставляет игроку выбор типа светового меча и способов его применения. Режимы, такие как использование двух клинков, двойное владение оружием и возможность применять бластер, эффективны в различных ситуациях в зависимости от численности и типа противников. Это небольшое, но значимое развитие предыдущих механик, предоставляющее игроку больше возможностей для ощущения собственной силы.

Традиционная механика совместного прохождения от FromSoftware включает в себя точки медитации, функционирующие аналогично кострам, а также систему, при которой смерть приводит к потере накопленного опыта. Уровень сложности в игре несколько выше, чем в других приключенческих проектах. Тем не менее, благодаря наличию нескольких уровней сложности, игроки могут адаптировать игровой процесс под свои предпочтения.

Компания Respawn Entertainment также возвращает структуру Metroidvania, дополняя её новыми силами и умениями, которые игрок получит в ранних областях, но позднее. Захватывающие головоломки ещё сильнее подогревают интерес к исследованию и позволяют в полной мере проверить знание игроком набора инструментов Cal. В игре предлагаются нестандартные подходы к использованию навыков игрока, включая возможность настройки Cal, BD-1 и светового меча в качестве награды.

Вселенная «Звёздных войн» обогащена такими деталями, как фантастическая музыка и диалоги, которые вызывают искренний смех. Музыкальное сопровождение вызывает восхищение, а некоторые композиции словно взяты из фильмов. Диалоги же являются одним из главных достоинств игры Jedi: Survivor. Если вы сделаете паузу перед боем, то сможете услышать, как дроиды и штурмовики обсуждают стратегию сражения с джедаями. Но уже через мгновение вы пронзите световым мечом их механические тела. Всё это выполнено на высочайшем уровне.

Визуальные эффекты вызывают смешанные чувства. С одной стороны, есть впечатляющие ролики, с другой — игровой процесс не всегда соответствует их уровню. Очевидно, что внутриигровые действия не могут выглядеть так же качественно, как рекламные материалы, особенно учитывая, что размер файла игры достигает 147 ГБ. Одним из преимуществ версии для PS5 могла бы стать эффективная работа контроллера DualSense, но его потенциал используется ограниченно. Иногда вы можете почувствовать работу тактильной обратной связи или адаптивных триггеров, но этого недостаточно.

Star Wars Jedi: Survivor — это продолжение, которое достойно серии. Оно берёт всё лучшее из первой части и развивает идеи дальше. Бои стали ещё интереснее и вариативнее, исследование мира вышло на новый уровень, а элементы жанра Metroidvania позволили добавить увлекательные головоломки и достойное вознаграждение за их решение. Можно с уверенностью сказать, что Star Wars Jedi: Survivor — одна из лучших игр по вселенной «Звёздных войн».