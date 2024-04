В этом месяце поклонники The Elder Scrolls Online (TES:O) отмечают знаменательную дату — десятую годовщину одной из самых популярных многопользовательских ролевых игр (RPG). Мэтт Фирор, руководитель ZeniMax Online Studio, поделился уникальными подробностями о том, как создавалась эта игра, которая с годами претерпела значительные изменения и развитие.

В этом месяце поклонники The Elder Scrolls Online (TES:O) отмечают знаменательную дату — десятую годовщину одной из самых популярных многопользовательских ролевых игр (RPG). Мэтт Фирор, руководитель ZeniMax Online Studio, поделился уникальными подробностями о том, как создавалась эта игра, которая с годами претерпела значительные изменения и развитие.

реклама

История The Elder Scrolls Online началась задолго до её запуска, сразу после выхода The Elder Scrolls 4: Oblivion. Разработчики столкнулись с необходимостью адаптации концепции игры после того, как The Elder Scrolls 5: Skyrim внесла свои коррективы в представление о виртуальных мирах. Skyrim, с её одиночным игровым процессом, продемонстрировала, что первоначальная идея The Elder Scrolls Online нуждается в пересмотре, чтобы соответствовать новым стандартам и ожиданиям игроков.

Сегодня, спустя десять лет, The Elder Scrolls Online не только успешно реализовала многие из этих изменений, но и продолжает развиваться. Разработчики представили обширный план мероприятий, который охватывает 15 месяцев празднований. В 2025 году игроков ожидает не менее четырёх крупных обновлений, хотя их точная тематика пока держится в секрете.

Однако уже известно, что в период с июля по декабрь игру ожидают обновления, связанные с системой жилища и PvP-битвами. Помимо этого, в честь десятилетия игры будет введено специальное достижение, а также запланирован ряд бесплатных событий и ивентов. Кроме того, разработчики готовят серию тематических трансляций и живых мероприятий, чтобы отметить эту важную веху в истории The Elder Scrolls Online.

Это десятилетие было насыщенным и плодотворным для The Elder Scrolls Online, и, судя по всему, следующие годы обещают быть не менее интересными и насыщенными событиями для всего игрового сообщества.