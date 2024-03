The Darkest Files черпает вдохновение в таких играх, как Return of the Obra Dinn и Ace Attorney, но при этом имеет уникальный исторический контекст. Сюжет игры основан на реальных событиях и деятельности Фрица Бауэра, генерального прокурора Франкфурта, который сыграл ключевую роль в проведении «Освенцимских процессов».

