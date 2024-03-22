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Независимая немецкая студия Paintbucket Games, уже зарекомендовавшая себя на рынке исторических стратегий, вновь привлекает внимание геймерского сообщества. Их новый проект, The Darkest Files, стартовал на платформе Kickstarter и моментально завоевал поддержку игроков, собрав необходимую сумму в размере 11 тысяч долларов всего за несколько часов после запуска. Спустя два дня, сумма удвоилась, что свидетельствует о высоком интересе к игре.
Действие игры разворачивается в 1956 году, и игроки в роли прокурора в Западной Германии будут раскрывать дела времён Второй мировой войны. Игровой процесс обещает быть наполненным: от допросов подозреваемых до анализа документов и реконструкции событий, приведших к преступлениям.
Paintbucket Games уже известна игрокам благодаря исторической стратегии Through the Darkest of Times и сотрудничеству с Alawar над Beholder 3. Теперь студия готовит новый шаг в жанре детективных игр, и демоверсия The Darkest Files уже доступна для ознакомления в Steam.
С оставшимися 27 днями до завершения кампании на Kickstarter, The Darkest Files уже демонстрирует потенциал стать одним из самых обсуждаемых проектов года. Успех на стадии сбора средств говорит о том, что игровое сообщество готово поддержать новаторские идеи и качественные исторические сюжеты.