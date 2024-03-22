The Darkest Files черпает вдохновение в таких играх, как Return of the Obra Dinn и Ace Attorney, но при этом имеет уникальный исторический контекст. Сюжет игры основан на реальных событиях и деятельности Фрица Бауэра, генерального прокурора Франкфурта, который сыграл ключевую роль в проведении «Освенцимских процессов».

Независимая немецкая студия Paintbucket Games, уже зарекомендовавшая себя на рынке исторических стратегий, вновь привлекает внимание геймерского сообщества. Их новый проект, The Darkest Files, стартовал на платформе Kickstarter и моментально завоевал поддержку игроков, собрав необходимую сумму в размере 11 тысяч долларов всего за несколько часов после запуска. Спустя два дня, сумма удвоилась, что свидетельствует о высоком интересе к игре.



Действие игры разворачивается в 1956 году, и игроки в роли прокурора в Западной Германии будут раскрывать дела времён Второй мировой войны. Игровой процесс обещает быть наполненным: от допросов подозреваемых до анализа документов и реконструкции событий, приведших к преступлениям.



Paintbucket Games уже известна игрокам благодаря исторической стратегии Through the Darkest of Times и сотрудничеству с Alawar над Beholder 3. Теперь студия готовит новый шаг в жанре детективных игр, и демоверсия The Darkest Files уже доступна для ознакомления в Steam.



С оставшимися 27 днями до завершения кампании на Kickstarter, The Darkest Files уже демонстрирует потенциал стать одним из самых обсуждаемых проектов года. Успех на стадии сбора средств говорит о том, что игровое сообщество готово поддержать новаторские идеи и качественные исторические сюжеты.



