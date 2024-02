В результате масштабных увольнений в Spotify, музыкальная энциклопедия Every Noise at Once, созданная Гленном Макдональдом, оказалась без обновлений.

Масштабные увольнения в Spotify повлияли не только на сотрудников компании, но и на тысячи музыкальных фанатов. Среди 1500 сотрудников, которым в декабре пришлось покинуть компанию, оказался и Гленн Макдональд, создатель музыкальной энциклопедии Every Noise at Once. Этот ресурс, представляющий собой обширную базу из более чем 6000 музыкальных жанров, перестал обновляться после его ухода.

Every Noise at Once служил уникальным инструментом для исследования музыкального многообразия, от бельгийского техно до латиноамериканского трэпа и языческого блэк-метала. Созданный Макдональдом еще во время работы в The Echo Nest, проект стал частью Spotify после покупки компании. Данные, собранные Макдональдом, легли в основу системы жанров Spotify.

Теперь, после ухода Макдональда, Every Noise at Once остается доступным для пользователей, но без возможности обновления. "Это было мое творение, я был главным куратором и написал все алгоритмы и инструменты для этого проекта", - говорит Макдональд. Несмотря на его значительный вклад в музыкальные функции Spotify, сейчас он лишен возможности продолжать работу над проектом.

Пользователи Every Noise at Once могли исследовать новую музыку, фильтруя ее по жанрам, благодаря внутреннему API Spotify, к которому Макдональд имел доступ как сотрудник. Существует и внешний API, но он предоставляет гораздо меньше возможностей.