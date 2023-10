Авианосец Военно-морских сил США «Дуайт Эйзенхауэр» был замечен в Средиземном море, двигаясь в направлении Ближнего Востока.

© US Navy / via Globallookpress.com / Global Look Press

Согласно последним сообщениям обозревателей Stars and Stripes, авианосец «Дуайт Эйзенхауэр» Военно-морских сил США был замечен в водах Средиземного моря. Корабль, как подтверждают источники, уже пересек Гибралтар и продолжает движение в сторону Ближнего Востока.

реклама

Этот факт был зафиксирован наблюдателями за судами и аналитиками разведки, использующими открытые источники информации. Перемещение авианосца связано с общими усилиями Соединенных Штатов по укреплению стабильности в регионе Ближнего Востока. В частности, Вашингтон стремится обеспечить поддержку Израилю, а также защитить своих военных, находящихся на территории Ирака и Сирии.

рекомендации Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ i5 14600KF тоже поступил в продажу Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Кроме того, в сообщении упоминается, что в Красное море уже прибыл десантный корабль Bataan, на борту которого находятся около четырех тысяч американских военнослужащих. Передислокация войск и усиление морского присутствия США в этом ключевом регионе отражает стратегические приоритеты страны в обеспечении безопасности своих союзников и собственных сил.