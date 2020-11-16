PlayStation 4 вышла 7 лет назад - история неожиданного успеха
Вчера, исполнилось семь лет с даты выхода консоли PlayStation 4 в США. В России и Европе PS4 появилась только 29 ноября.
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В те времена было мнение, что время консолей подошло к концу. Многие издатели делали ставки на различные бесплатные игры для PC и смартфонов, поэтому во время выхода новой консоли было совсем немного новых проектов. Многие просто предлагали обновленные игры.
Успешный релиз PS4 стал для всех неожиданностью. У консоли были рекордные продажи и отличные показатели игр «Fallout 4» и «The Witcher 3: Wild Hunt».
К слову, в самый разгар популярности PS4 и Xbox One был релиз Nintendo Switch. Хоть данная консоль и не входила в текущее поколение, но она смогла также приобрести успех, особенно после провала Wii. Теперь так получилось, что целое поколение, которое берет свое начало в 2013ом году, запомнится сотнями отличных игр, бюджетных проектов. Например, еще несколько лет назад CD Projekt RED была среднестатистическим польским разработчиком, а теперь эту студию знают во всем мире.
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Sony утверждает, что переходный период с PS4 на PS5 займёт до трёх лет, однако сейчас всё основное внимание перейдёт уже на консоль нового поколения. При этом на PS4 всё ещё будут выходить крупные релизы — даже сиквел Horizon Zero Dawn.
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На 30 сентября 2020 года тираж PlayStation 4 составляет 113,6 млн систем.
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