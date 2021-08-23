Цена Bitcoin превысила 50000$ и продолжает расти
Цена биткоина начала неуклонно расти и превысила 50 000 долларов по отношению к доллару США. BTC, скорее всего, пробьёт планку 50 300 долларов уже сегодня и будет далее расти.
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Цена биткоина оставалась значительно выше зоны поддержки в 46 000 долларов. BTC сформировал базу выше 46 000$ и начал новый рост. Произошел явный прорыв выше зоны сопротивления в 48 000 долларов и 100-часовой скользящей средней.
Быки набрались сил и смогли подтолкнуть цену выше основного сопротивления в 50000$. Он торговался на уровне 50 300 долларов и сейчас продолжает рост после минимальной коррекции.
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На прошлой неделе аналитик PlanB обновил свою печально известную модель соотношения запасов к потоку, которая все еще находится в процессе выполнения, подтвердив свой прогноз о цене 100 000$ за 1 BTC до конца 2021 года. Он добавил, что график показывает, что вторая часть этого бычьего забега неизбежна, и сегодняшняя динамика, похоже, соответствует прогнозу полностью.
На этом фоне Эфир тоже не отстаёт и за ночь прыгнул до 3350$, немного скорректировался и вновь растёт.
Всех держателей этих двух монет (а так же холдеров BNB) поздравляем с прекрасным результатам, а вот желающим купить игровые видеокарты придется затянуть пояса и вновь снизит настройки графики. Надеемся, конечно же, на скорое падение цен на видеокарты, но, действительность вносит свои коррективы.
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