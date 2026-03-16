Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Inthenews
ChatGPT получил возможность заказывать еду и такси через интеграцию со сторонними приложениями
Нейросеть может взаимодействовать более чем с десятком онлайн‑платформ, включая Spotify, DoorDash, Uber, Canva, Expedia и Target

Платформа OpenAI добавила функцию подключения учетных записей популярных сервисов для музыки, доставки, такси и других онлайн‑платформ к чат‑боту. Интеграция стала доступна и работает только в США и Канаде.

Пользователи получили возможность напрямую подключать учетные записи популярных платформ к искусственному интеллекту. Это нововведение позволяет управлять сервисами с помощью голосовых и текстовых команд, не переключаясь между отдельными программами на смартфоне. Такой подход меняет привычный сценарий взаимодействия человека с цифровыми инструментами.

Механизм подключения работает через стандартные протоколы безопасности и требует предварительной авторизации. Пользователи могут активировать интеграцию через меню настроек или путем ввода соответствующего запроса в диалоговом окне. После привязки аккаунта система получает доступ к функционалу сервиса, например истории прослушивания или геолокации. Эти данные необходимы для выполнения команд, однако специалисты рекомендуют внимательно изучать запрашиваемые разрешения перед подтверждением.

                                                                      Изображение - ChatGPT

Интеграция со Spotify позволяет создавать плейлисты по настроению, жанрам или занятиям, а также получать рекомендации по новым исполнителям. Для работы с визуальным контентом подключен сервис Canva, где бот помогает генерировать дизайн-макеты для соцсетей или презентаций.

В сфере доставки и покупок ChatGPT сотрудничает с DoorDash, Uber Eats и розничной сетью Target. Пользователи могут составлять планы питания, заполнять корзины продуктов или подбирать подарки к празднику. Для путешествий поддерживаются интеграции с Expedia и Booking.com, где ИИ ищет отели и авиабилеты по заданным критериям.

OpenAI планирует расширять список партнеров. В 2026 году ожидается подключение OpenTable, PayPal и Walmart. Однако функция пока недоступна в Европе и Великобритании из-за регуляторных ограничений. Успех интеграций будет зависеть от надежности работы, глубины функционала и прозрачности обработки данных.

#chatgpt #spotify #uber #canva #doordash #интеграцию со сторонними приложениями
Источник: bitcoinworld.co.in
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter