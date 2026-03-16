Нейросеть может взаимодействовать более чем с десятком онлайн‑платформ, включая Spotify, DoorDash, Uber, Canva, Expedia и Target

Платформа OpenAI добавила функцию подключения учетных записей популярных сервисов для музыки, доставки, такси и других онлайн‑платформ к чат‑боту. Интеграция стала доступна и работает только в США и Канаде.

Пользователи получили возможность напрямую подключать учетные записи популярных платформ к искусственному интеллекту. Это нововведение позволяет управлять сервисами с помощью голосовых и текстовых команд, не переключаясь между отдельными программами на смартфоне. Такой подход меняет привычный сценарий взаимодействия человека с цифровыми инструментами.

Механизм подключения работает через стандартные протоколы безопасности и требует предварительной авторизации. Пользователи могут активировать интеграцию через меню настроек или путем ввода соответствующего запроса в диалоговом окне. После привязки аккаунта система получает доступ к функционалу сервиса, например истории прослушивания или геолокации. Эти данные необходимы для выполнения команд, однако специалисты рекомендуют внимательно изучать запрашиваемые разрешения перед подтверждением.

Интеграция со Spotify позволяет создавать плейлисты по настроению, жанрам или занятиям, а также получать рекомендации по новым исполнителям. Для работы с визуальным контентом подключен сервис Canva, где бот помогает генерировать дизайн-макеты для соцсетей или презентаций.

В сфере доставки и покупок ChatGPT сотрудничает с DoorDash, Uber Eats и розничной сетью Target. Пользователи могут составлять планы питания, заполнять корзины продуктов или подбирать подарки к празднику. Для путешествий поддерживаются интеграции с Expedia и Booking.com, где ИИ ищет отели и авиабилеты по заданным критериям.

OpenAI планирует расширять список партнеров. В 2026 году ожидается подключение OpenTable, PayPal и Walmart. Однако функция пока недоступна в Европе и Великобритании из-за регуляторных ограничений. Успех интеграций будет зависеть от надежности работы, глубины функционала и прозрачности обработки данных.