На выставке MWC 2026 компания Lenovo продемонстрировала концепт своей портативной игровой приставки Legion Go Fold, оснащённой складным дисплеем большой диагонали, пишет издание NotebookCheck.

Новинка оснащается процессором Intel Core Ultra 7 258V (Lunar Lake), 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и накопителем ёмкостью 1 ТБ. Диагональ POLED-экрана устройства с разрешением 2435x1712 точек, пиковой яркостью 500 нит и частотой обновления 165 Гц в разложенном состоянии составляет 11 дюймов, а в сложенном уменьшается до 7,2 дюйма.

Модель поставляется с двумя съёмными контроллерами, один из которых также может выполнять функции мыши. Они могут подсоединяться к устройству как в сложенном, так и в раскрытом состоянии. Благодаря съёмной конструкции новинку можно использовать как в качестве игровой консоли, так и обычного планшета или ноутбука.

Источник фото: NotebookCheck/Lenovo

Общий вес Legion Go Fold достигает 868 граммов, а без контроллеров — 638 граммов. Информация о дате официального запуска и стоимости новинки в настоящее время не предоставляется.