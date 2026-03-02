Австралийская компания Cortical Labs подключила культуру из 200 тысяч человеческих нейронов к компьютеру и заставила клетки управлять персонажем в игре. Нейроны получают сигналы от происходящего на экране и сами решают, стрелять или двигаться.

Изображение: Gigachat ai

Система устроена следующим образом. Изображение с игры преобразуется в электрические импульсы. Они подаются на нейроны через микроэлектродную матрицу. Клетки отвечают своими сигналами. Если нейроны разряжаются одним образом, герой стреляет. Если другим, двигается вправо.

Изображение: https://gizmodo.com/

Сейчас клетки играют не очень хорошо. У них нет опыта, они никогда не видели компьютер. Но нервная ткань способна обучаться и менять связи между нейронами. Со временем "навыки" игры могут улучшиться. Технически это не совсем Doom. Разработчики используют открытый движок Freedoom, потому что оригинальные текстуры и монстры защищены авторским правом. Но принцип работы тот же.

Микроскопические снимки показывают, как отростки нейронов оплетают линии микросхем. Получается живая сеть внутри электронного устройства. Изображение: https://gizmodo.com/

Компания запустила проект Cortical Cloud. Через него разработчики могут подключаться к системе и ставить эксперименты с живыми нейронами удаленно. В работе используется язык Python и открытый API.

Технология поднимает вечные вопросы этики. Неясно, чьи именно клетки используются и на каких условиях. В будущем это может создать проблемы, как в случае с линией HeLa, которую применяют десятилетиями без согласия донора. С другой стороны, это скорее демонстрация возможностей. Но в перспективе такие системы могли бы найти применение в вычислениях и робототехнике. Нейроны потребляют мало энергии и хорошо справляются с задачами распознавания.