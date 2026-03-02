Самих штрафных постановлений стало меньше, но каждое из них сильнее стало бить по кошельку.

Несмотря на то, что нарушение правил дорожного движения с каждым годом становится всё более накладным в материальном плане, в масштабах России их особо меньше не становится. А в денежном эквиваленте так доходы бюджета с оплаты штрафов и вовсе растут, причём рекордно.

Как пишет издание Auto.ru со ссылкой на статистику Госавтоинспекции России, за 2025 год в стране с помощью систем фотовидеофиксации было вынесено 214 миллионов штрафов. По данному показателю, что любопытно, наблюдается снижение относительно статистики 2024 года, когда было вынесено 237 постановлений о штрафах. А вот сумма собранных штрафов выросла, причём резко — примерно в полтора раза: со 149 миллиардов рублей в 2024 году до почти 206 миллиардов в 2025 году.

Связано это с тем, что «ставки» по штрафам повысились, а скидка за их своевременную оплату — уменьшилась.

Необходимо понимать, что штрафы штрафам рознь. Есть совершенно безобидные нарушения, когда, например, водитель при заметённой снегом разметке остановился на инвалидном парковочном месте или в суете забыл оплатить парковку, а есть грубые нарушения вроде проезда на запрещающий сигнал светофора или превышение скорости на значение от 40 км/ч и выше. И парадокс заключается в том, что «оцениваются» они в плане суммы штрафа несоразмерно представляемой опасности для участников дорожного движения.