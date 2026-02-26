Эксперт связал потенциальное ралли криптовалюты с формированием базы на исторических уровнях поддержки

Аналитик Crypto Patel на своей странице в X заявил о возможности многократного роста Toncoin (TON) в ближайшие месяцы, основываясь исключительно на анализе графиков и индикаторов.

Сейчас TON торгуется в диапазоне 0,80–1,10 доллара, который ранее служил уровнем накопления перед сильным ралли. Критическим уровнем для сохранения бычьего сценария остается отметка 0,75 доллара. Если TON удержится выше этой линии поддержки на старших таймфреймах, бычья структура тренда сохранится. Прорыв ниже ослабит перспективы роста.

По мнению аналитика, текущая консолидация завершится только после преодоления уровня 1,95 доллара. Ранее здесь цена разворачивалась вниз, и в случае прорыва следующие цели составят 2,65, 6,90 и 15 долларов — исторические зоны реакции цены.

Аналитик видит конечную цель в 30 долларов. Он сравнивает текущую ситуацию с предыдущим циклом, когда после 86-процентного падения TON вырос на 700% с аналогичных уровней. Сейчас формируется округленная база (паттерн разворота тренда), которая часто предшествует мощным ралли.

Сценарий подтвердится при удержании цены выше 0,75 доллара, дальнейшем преодолении отметки 1,95 доллара и прорыве ключевых линий сопротивления. При реализации прогноза TON войдет в число лидеров крипторынка.