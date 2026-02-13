Падение курса первой криптовалюты обернулось для страны рекордными убытками

По сообщению Национального управления по биткоину Сальвадора стоимость криптопортфеля страны упала почти на 300 миллионов долларов с октября 2025 года.

По последним оценкам, количество биткоинов в Сальвадоре составляет 7 560 монет, которые оцениваются более чем в 500 млн долларов. На пике рынка в октябре прошлого года портфель оценивался примерно в 800 млн долларов, и такое значительное падение стоимости активов связано прежде всего со снижением курса биткоина.

Может быть интересно

Но, несмотря на волатильность рынка, президент Сальвадора продолжает ежедневные покупки монеты, хотя такая стратегия увеличивает риски для государственных финансов.

Изображение - ChatGPT

Международный валютный фонд уже выразил обеспокоенность политикой страны в отношении цифровых активов, которая может повлиять на фискальную стабильность Сальвадора.

Переговоры о новой кредитной программе затягиваются из‑за отказа властей менять подход к криптовалютам и задержек с пенсионной реформой. Срыв соглашения с МВФ может ослабить восстановление суверенного долга Сальвадора.