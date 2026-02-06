Крупнейшие за несколько месяцев падения биткоина и эфириума спровоцировали массовые принудительные закрытия позиций трейдеров по всему миру

По данным CoinGlass (5 февр. 2026), масштабные ликвидации привели к потерям более 1,3 миллиарда долларов для почти 300 тысяч трейдеров. Причиной стал обвал биткоина ниже отметки в 67 тысяч долларов. Крупнейшая одиночная ликвидация произошла на бирже Aster и составила более 11 миллионов долларов.

Большая часть убытков пришлась на лонг-позиции, где принудительные закрытия позиций по биткоину превысили 50%.

Может быть интересно

Заметно просели и альткоины. Solana и ряд других активов потеряли 8–10%. Ethereum пробил $2000, обновив минимум с мая 2025-го (–9% за сутки). Лидеры потерь: XRP (–12–15%), BNB (–9–10%).

Изображение - ChatGPT

Объемы торгов резко упали из-за паники, и трейдеры массово закрывали позиции, спасаясь от дальнейших минусов. Индекс страха и жадности опустился до зоны страха. Рынок ждет сигналов от институциональных инвесторов.

Эксперты считают, что такие массовые ликвидации служат показателем чрезмерного использования кредитного плеча участниками рынка. Они могут сигнализировать о завершении коррекции и возможном формировании дна в ближайшие дни.