Group-IB выявила scam-объявления с предложениями «работы без опыта» и выплатами до 170 долларов ежедневно за лайки и отзывы

Предложения размещаются в известных соцсетях, где мошенники используют логотипы реальных брендов и фабрикуют положительные отзывы.

После отклика соискателя переводят в чат для разговора с поддельным HR-специалистом, где его убеждают зарегистрироваться на мошенническом ресурсе с указанием личных данных и информации о банковских картах.

Далее требуется отправить деньги под видом активации заданий. Сначала, после выполнения заданий, жертве даже могут выплатить небольшую сумму, чтобы усилить доверие. Затем ее уговаривают перевести крупную сумму за более выгодные задания. После чего контакты обрываются.

Аналитики Group-IB обнаружили свыше 1500 подобных объявлений. По их оценкам, злоумышленники используют типовые конструкции сайтов, «учеток», сценариев общения с жертвой и маскируются под государственные структуры или известные компании. Схемы нацелены на людей, находящихся в трудном финансовом положении.