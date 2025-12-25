Аналитики холдинга Mantera Supreme зафиксировали устойчивый рост числа «last minute» бронирований в 2025 году

Теперь большинство туристов принимают решение о поездке за несколько дней до начала отдыха, а не за недели или месяцы. Гостиницы на курортах Красной Поляны, Архыза и Сочи фиксируют высокий процент гостей, которые оформляют бронь за три-пять суток до заселения.

Такая практика наблюдается как летом, так и зимой и особенно возрастает в предновогодний период. По словам отельеров, значительная часть новогодних бронирований поступает в последние две недели декабря. Этот объем может сравниться с количеством заявок, обычно оставляемых еще в сентябре.

Сокращение сроков бронирований объясняют гибким графиком работы и продолжающейся популярностью формата удаленной занятости. Это позволяет людям быстро реагировать на появление свободного времени и выбирать направление без долгого планирования.