Через MetaMask теперь доступны покупка, отправка и получение биткоинов, а также обмен BTC на активы из сетей, совместимых с Ethereum и Solana

Разработчики компании ConsenSys сообщили о запуске поддержки основной сети биткоина. Теперь владельцы кошелька могут пополнять баланс и управлять активом через интерфейс кошелька. Ранее кошелек поддерживал только сети на базе Ethereum и совместимые с EVM блокчейны.

Поддержка реализована через протокол Snap, позволяющий дополнять приложение внешними плагинами. Для работы с биткоином пользователю необходимо установить Snap-модуль из официального каталога (Snaps Directory), чтобы активировать поддержку BTC. После установки Bitcoin Snap пользователи получают BTC-адрес на основе seed-фразы и могут хранить актив в кошельке без дополнительных настроек.

Комиссия за обмен биткоинов внутри кошелька составляет 0,875%, что выше средней платы за транзакцию в сети Bitcoin, равной 0,58 доллара. Пользователи смогут обменивать BTC без перевода средств на биржи или в DeFi-протоколы, что снижает общие издержки на операции.

Разработчики отметили, что в дальнейшем планируется доработка функций интеграции биткоина с децентрализованными приложениями. Конкретные сроки внедрения новых возможностей не указаны.

Обновление стало доступно пользователям 15 декабря.