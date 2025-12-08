Криптовалюта, родившаяся из мема-шутки про собаку, пережила хайпы, взлеты и падения, а также поддержку Илона Маска

6 декабря Dogecoin отметил 12 лет с момента запуска блокчейн-сети. Криптовалюта была создана разработчиком Билли Маркусом и сотрудником Adobe Systems Джексоном Палмером как пародия на криптовалюту. Сегодня актив занимает место в десятке крупнейших цифровых валют по рыночной капитализации.

По данным CoinGecko, на момент юбилея курс DOGE составил около 14 центов, а его капитализация достигла 22,5 миллиарда долларов. Согласно статистике, своего исторического максимума Doge достиг весной 2021 года, когда цена монеты поднялась до 73 центов, а рыночная капитализация мемкоина приблизилась к отметке почти в 90 миллиардов долларов.

Важным шагом в эволюции актива стало решение властей столицы Аргентины использовать Dogecoin в качестве средства уплаты налогов. Город включил DOGE в список поддерживаемых криптовалют в рамках своей стратегии по развитию Web3-инициатив.

Аргентина позиционирует цифровые валюты как инструмент модернизации госуслуг и упрощения платежей, что особенно актуально в условиях высокой финансовой нестабильности и проблем с доступностью традиционных банковских услуг для населения.

Ранее DOGE неоднократно поддерживали публичные фигуры, включая Илона Маска, акцентируя внимание на его большом потенциале как платежного средства.