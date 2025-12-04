Новый инструмент помогает в написании текстов, сокращает время на рутинные задачи и упрощает монетизацию для новичков

Яндекс объявил о запуске AI-ассистента для поддержки авторов каналов в Телеграм. Новый инструмент позволяет генерировать тексты в необходимой манере изложения, править контент, устранять недочеты, готовить обзоры, организовывать опросы, формировать подборки и создавать изображения.

Для заработка на блоге, помощник поможет подключить и настроить монетизацию через РСЯ. ИИ предоставляет пользователям полный функционал для работы с рекламой, доступ к которому раньше был возможен только через панель управления рекламной сети. Пользователи бота смогут найти заказчика и быстро получить готовый рекламный контент, что особенно актуально при изменениях в графике публикаций.

При этом помощник не имеет прав доступа к приватной информации, его функционал ограничен задачами связанными с работой с контентом и рекламными кампаниями