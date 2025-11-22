Стоимость цифровых подарков в Telegram резко снизилась. За последние сутки объем торгов сократился почти на три четверти

Рынок Telegram-подарков, конвертируемых в валюту Stars, продолжает стремительно падать. По информации аналитического сервиса GiftChart, за день объем рынка упал на 73,9%. Общая капитализация сектора оценивается примерно в 84 миллиона долларов с суточным снижением более чем на 8% и месячным — на 30%.

Среди топовых коллекций зафиксированы значительные снижения:

Лидер рынка, Plush Pepe, подешевел более чем на 7%.

Стоимость коллекции Durov’s Cap снизилась на 11,59%.

Активы Precious Peach и Swiss Watch подешевели на 13,19% и 7,11% соответственно.

Комментарий по ситуации дал Community Lead блокчейна TON под ником Виктор. Он сообщил о временном снятии своих активов с торговой площадки для минимизации убытков. При этом Виктор не прекращает инвестировать в отдельные коллекции, видя в них потенциал для роста.

Стоимость подарков напрямую зависит от котировок Toncoin, так как они выпускаются на этом блокчейне.