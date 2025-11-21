Floki представил биржевой продукт ETP на фондовом рынке Spotlight

Проект Floki запустил Exchange Traded Product, привязанный к токену FLOKI. Токен начал торговаться на шведской фондовой бирже Spotlight Stock Market, что позволит банкам, инвестиционным фондам и брокерам получать доступ к активу без необходимости использовать криптобиржи или цифровые кошельки.

Ранее инвесторы могли приобретать FLOKI только через криптоплатформы. Теперь актив становится доступен через традиционные финансовые каналы, что открывает доступ для более широкого круга инвесторов.

Проект соответствует строгим требованиям европейских регуляторов в области безопасности и хранения активов. Сертификация ETP потребовала прохождения внешних аудитов и соблюдения норм по кастодиальному обслуживанию. Такие высокие стандарты редко бывают у проектов в сегменте мемкоинов. Успешное прохождение проверок повысило уровень доверия к Floki со стороны финансовых институтов.

Внедрение ETP стало первым шагом к созданию новых финансовых инструментов на базе FLOKI. Представители проекта отметили, что теперь открывается возможность для миллионов инвесторов, которые ранее не решались выходить на криптовалютный рынок.