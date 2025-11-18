Компания сообщила о росте числа мошеннических схем, в которых используются ее имя и логотип

Компания Ripple опубликовала официальное предупреждение о растущем числе мошеннических схем, которые используют ее бренд для обмана пользователей. Злоумышленники приглашают держателей XRP вложить средства в якобы связанные с Ripple активы. В некоторых случаях они отправляют фишинговые письма от имени сотрудников компании с просьбой передать личные данные или приватные ключи.

Сообщение было размещено на официальном сайте Ripple и в аккаунтах компании в социальных сетях. Предупреждение адресовано как частным инвесторам, так и организациям, которые могут столкнуться с мошенническими схемами. В тексте подчеркивается, что Ripple никогда не просит пользователей отправлять криптовалюту или конфиденциальную информацию через непроверенные каналы.

Регуляторы в разных странах уже фиксируют рост числа обращений от пострадавших. Ripple призывает пользователей проверять источники информации и не доверять сообщениям от непроверенных контактов, даже если они выглядят официально.

Компания напоминает, что все коммуникации проходят только через официальные каналы.