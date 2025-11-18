Суд в Великобритании отверг трактовку программного обеспечения как произведения искусства, которую Microsoft пыталась использовать для запрета его перепродажи

На судебном разбирательстве по делам конкуренции было принято решение по делу между Microsoft и реселлером ValueLicensing. Компания, занимающаяся перепродажей неиспользованных корпоративных лицензий на ПО, подала иск против Microsoft в 2021 году, утверждая, что условия договоров ограничивают ее деятельность. Сумма иска составляла около £270 млн.

В ходе разбирательства Microsoft пересмотрела стратегию защиты. Корпорация отказалась от спора по условиям соглашений и сосредоточилась на утверждении, что передача лицензий противоречит закону об интеллектуальной собственности. Основанием стал тот факт, что в пакеты Office входят шрифты, иконки и клипарт. Microsoft утверждала, что ПО нужно понимать как единый арт-продукт, не подлежащий передаче третьим лицам.

Суд тщательно изучил доводы корпорации и пришел к выводу, что такие аргументы не имеют юридического основания. В решении было сказано, что бессрочные лицензии могут быть переданы другому владельцу как в полном объеме, так и частично. Использование встроенных графических или текстовых элементов не меняет правовой статус программного обеспечения. Суд не нашел оснований для применения норм авторского права как к произведениям искусства.

После суда ValueLicensing отметила, что такое решение создает правовую основу для работы вторичного рынка программного обеспечения. Microsoft объявила о намерении обжаловать решение.

Разбирательство продолжается.