Крупные владельцы эфира начали продавать токены самыми быстрыми темпами за последние четыре года

Согласно данным аналитической платформы Glassnode это самые интенсивные распродажи актива с 2021 года. Ежедневно на рынок для продажи предлагается около 45 тысяч токенов ETH. Цена актива упала до 3168 долларов.

Рынок переживает волну ликвидаций. Открытый интерес к эфиру упал до 17 миллиардов долларов. Индекс страха и жадности показывает лишь 29 баллов, что свидетельствует о сильном пессимизме среди мелких трейдеров. Многие считают, что дно еще не достигнуто.

Однако, эксперты отмечают, что большинство продавцов фиксируют прибыль, а не панически распродают. Кошельки, которые продали активы, закупили их несколько лет назад по выгодной цене. Это не сброс актива, это фиксация прибыли.

Показатель MVRV, который сравнивает рыночную стоимость с реальной стоимостью покупки, достиг 21 пункта. Это самый высокий уровень за 2025 год, что говорит о сильной базе для возможного роста Ethereum, если настроение на рынке останется позитивным.

Эфириум остается одним из самых ликвидных активов. Даже в состоянии падения он продолжает активно торговаться. Это означает, что спрос не исчез, а просто перераспределяется. Рынок проходит через фазу перезагрузки. Следующий импульс может прийти, когда нереализованная прибыль станет слишком велика и инвесторы снова начнут покупать.