XMR показывает сильный рост на фоне возрождения интереса к анонимным криптовалютам и выхода обновления сети

За последнюю неделю криптовалюта Monero подорожала почти на двадцать процентов. Трейдеры вновь проявляют повышенный интерес к приватным активам. Аналитические данные и публикации в социальных сетях свидетельствуют о том, что тема приватных токенов стала одной из самых обсуждаемых с начала ноября. На фьючерсных торгах показатель открытого интереса достиг рекордных высот, что привело к массовому закрытию коротких позиций. За неделю было ликвидировано шортов на сумму около двенадцати миллионов долларов. Такое движение рынка оказало значительное влияние на рост курса XMR.

Технический анализ подает важный сигнал. Цена на пару XMR/USD преодолела отметку в четыреста долларов, хотя затем немного снизилась. Аналитики видят в этом потенциал для роста до тысячи долларов, особенно если сеть успешно справится с возросшей нагрузкой.

В ближайшие месяцы ожидается запуск крупного обновления Full Chain Membership Proofs (FCMP++). Эта технология должна повысить скорость транзакций и улучшить защиту данных. Выход обновления ожидается в ближайшие месяцы и уже привлек внимание к XMR.

Несмотря на сильное давление со стороны регуляторов и делистинг монеты с некоторых крупных бирж, спрос на Monero сохраняется. Объёмы торгов на децентрализованных платформах за неделю увеличились более чем в два раза. Это говорит о том, что реальный интерес со стороны пользователей не зависит от мнения централизованных площадок.

Monero остаётся одним из немногих проектов, где суммы, адреса отправителя и получателя действительно скрыты благодаря надёжной криптографии. Инфлюенсеры называют XMR самой недооценённой криптовалютой с лучшей архитектурой конфиденциальности.

Если тренд сохранится, Monero может стать новым лидером сектора анонимных криптоактивов.