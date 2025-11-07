Бывший заключенный не смог вернуть биткоины после уничтожения жесткого диска ФБР и подал иск о компенсации

Американский апелляционный суд отклонил иск Майкла Прайма к федеральному правительству. Истец потребовал признать незаконным уничтожение его жесткого диска, на котором якобы хранились более 3400 биткоинов, но суд посчитал требования Прайма необоснованными. По оценкам экспертов, на момент подачи иска содержимое диска могло стоить около 345 миллионов долларов.

Прайм был осужден на два года за мошенничество, хранение оружия и кражу личных данных. Освободившись в июле 2022 года, он потребовал вернуть изъятые у него электронные устройства, но к тому времени ФБР уже уничтожила жесткие диски в рамках стандартной процедуры обращения с вещественными доказательствами.

Ранее суд первой инстанции уже отклонил его требование, и апелляционная инстанция подтвердила это решение. Судьи указали, что сам Прайм раньше отрицал факт наличия у него значительного количества криптовалюты, в частности, он сообщил властям, что стоимость его цифровых активов составляет всего лишь несколько сотен долларов. Такие заявления противоречат его нынешним претензиям о наличии у него большого количества криптоактивов, хотя он попытался объяснить расхождение в цифрах тем, что имел в виду рыночную стоимость одного биткоина на тот момент. Но судьи сочли это объяснение абсурдным.

Кроме того, бывший заключенный не включал криптовалюту в список активов, которые пытался вернуть сразу после освобождения, и такая задержка с предъявлением прав на активы стала еще одним аргументом против удовлетворения иска. Даже если средства действительно существовали, считают судьи, было бы несправедливо возвращать их человеку, который долгое время их отрицал.