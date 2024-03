Облако предоставит ученым доступ к квантовому компьютерному моделированию.

Корпорация Nvidia запустила облачный сервис для исследователей, позволяющий им тестировать программное обеспечение для квантовых вычислений. Этот шаг призван помочь компании получить прибыль от сферы квантовых вычислений, которая получает финансирование по всему миру, несмотря на то, что до сих пор было разработано мало новаторских приложений в этой области.



По словам Тима Косты, директора по высокопроизводительным вычислениям и квантовым вычислениям в компании Nvidia, новый сервис под названием Nvidia Quantum Cloud предоставляет центр обработки данных, оснащенный чипами искусственного интеллекта и системами, имитирующими работу квантового компьютера. В настоящее время сама Nvidia не имеет доступа к квантовым компьютерам, однако в будущем планирует предоставить доступ к сторонним устройствам данного типа.



Появление облачного сервиса Nvidia произошло на фоне уже действующих платформ в этой области. Например, корпорация Microsoft запустила Azure Quantum в 2019 году, а Amazon Web Services в то же время представила свой сервис Braket. Кроме того, стартап Strangeworks Inc., поддерживаемый корпорацией IBM, предлагает в своем облаке десятки квантовых компьютеров. Однако Nvidia смогла достичь соглашений об интеграции своего квантового симулятора с такими крупными облачными платформами, как Google Cloud, Microsoft Azure и Oracle Cloud Infrastructure от Alphabet Inc.



Квантовые вычисления привлекают миллиардные инвестиции со стороны мировых стран и крупных корпораций, несмотря на то, что практические применения этой технологии пока что остаются невыясненными. Потенциал квантовых вычислений заключается в их невероятной скорости, которая в сотни миллионов раз превышает возможности существующих суперкомпьютеров. Однако существует и риск пропуска возможностей как в военной, так и в коммерческой сферах.



С начала 2010-х годов Nvidia оставалась в стороне от квантовых исследований. Но благодаря успехам своих графических процессоров, компания сейчас играет ключевую роль в этой области. Ее чипы, такие как графические процессоры H100 Tensor Core, используются в квантовом компьютерном моделировании. Таким образом, Nvidia активно внедряется в сегмент квантовых исследований, демонстрируя возможности своего оборудования в различных научных областях, включая медицину и материаловедение.

Отдельно следует отметить, что компания Nvidia сообщила о том, что ее чипы будут использоваться в финансируемом государством суперкомпьютере ABCI-Q, который строит компания Fujitsu Ltd. для японского национального института передовых промышленных наук и технологий. Этот суперкомпьютер будет оснащен более чем 2000 графическими процессорами Nvidia H100 Tensor Core и будет задействован в начале следующего года. Кроме того, оборудование Nvidia будет использоваться в суперкомпьютерах фонда Novo Nordisk из Дании и австралийского исследовательского центра суперкомпьютеров Pawsey, занимающихся исследованиями в области квантовых вычислений.