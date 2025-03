Один из самых дешевых телефонов Samsung получил мартовское обновление безопасности.

Когда компания Samsung пообещала, что будет обновлять свои топовые смартфоны, как высокого, так и начального уровня, последним патчем безопасности Android, многие из нас были настроены скептически. Однако южнокорейский гигант выполняет свое обещание: после того как мартовское обновление Android было установлено на флагманы 2021 года, Samsung Galaxy S21, Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra, оно появилось и на первом дешевом телефоне с 6-летним сроком обновления, Samsung Galaxy A16 5G.

Как сообщает специализированное СМИ SamMobile, компания Samsung начала выпуск мартовского обновления Android 2025 на международную версию Samsung Galaxy A16 5G, номер модели которого SM-A165F, с версией прошивки A165FXXS2AYB2.

Это означает, что Samsung Galaxy A16 5G в Европе уже получают новое обновление программного обеспечения, которое, как не удивительно, включает в себя патч безопасности March 2025. Этот свежий патч безопасности решает почти шесть десятков проблем, связанных с конфиденциальностью и безопасностью, исправляет некоторые общие ошибки, присутствующие в пользовательском интерфейсе One UI, а также повышает производительность и стабильность этого доступного смартфона Galaxy.

Стоит напомнить, что Samsung Galaxy A16 5G входит в число устройств, имеющих право на получение обновления до One UI 7 с Android 15, так что, скорее всего, этот телефон среднего ценового диапазона получит новые версии One UI и Android в течение ближайших нескольких недель, поскольку 7 апреля 2025 года является официальной датой стабильного релиза One UI 7.

Если у вас Samsung Galaxy A16 5G и вы хотите проверить, получили ли вы это новое обновление безопасности, просто откройте меню «Настройки» и перейдите в раздел «Обновление ПО». Как только оно станет доступно, просто нажмите на кнопку «Загрузить и установить» и позвольте One UI обновить ваш телефон последним патчем безопасности Android.