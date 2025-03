Microsoft обновила игровую панель на ПК, добавив более чистый интерфейс и улучшив навигацию, что оптимизирует использование контроллеров. Обновление вышло вместе с новыми функциями Xbox Cloud Gaming и Game Pass.

Компания Microsoft выпустила крупное обновление для Game Bar на ПК, представив обновленный интерфейс и ряд улучшений, которые сделают работу пользователя более плавной и интуитивно понятной. Это обновление - первый шаг в серии графических и функциональных улучшений, которые будут реализованы в ближайшие недели.

Новый интерфейс выглядит чище и современнее, с более легким и менее загроможденным дизайном. Графические элементы были упрощены, сокращены ненужные линии и цвета, чтобы обеспечить более четкое и менее навязчивое визуальное восприятие. Обновленные виджеты включают в себя панель Home Bar, виджет захвата, виджет производительности, виджет ресурсов и виджет магазина.

Помимо косметических изменений, Microsoft поработала над улучшением навигации в Game Bar, уделяя особое внимание использованию контроллеров. Магазин виджетов теперь поддерживает более плавную навигацию, особенно в режиме Compact, предназначенном для портативных устройств Windows. Эти улучшения обеспечивают более быстрый доступ к ключевым функциям, делая интерфейс более интуитивным как при использовании мыши и клавиатуры, так и при использовании контроллеров.

Обновление Game Bar появилось одновременно с другими важными новостями в мире Xbox. Microsoft представила улучшения в сервисе Xbox Cloud Gaming, который теперь позволяет пользователям легче переключаться между определенными играми, не возвращаясь на главный экран. На данный момент эта функция доступна для серии Assassin's Creed, но компания пообещала в будущем распространить ее и на другие игры.

Кроме того, в библиотеку Stream Your Own Game были добавлены новые игры, позволяющие запускать в облаке некоторые игры, не входящие в каталог Game Pass. Среди них Assassin's Creed Shadows, Gotham Knights, Party Animals, Suicide Squad: Kill the Justice League, The Lord of the Rings: Return to Moria, The Texas Chain Saw Massacre и Wobbly Life.