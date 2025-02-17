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Vlad_37
Samsung меняет план, поэтому One UI 8 появится раньше, чем ожидалось
Похоже, что флагманским смартфонам Galaxy от Samsung не придется ждать на несколько месяцев дольше, чем остальным, чтобы насладиться One UI 8 с Android 16.

В эти выходные многие СМИ заговорили об One UI 8 после того, как @UniverseIce упомянул, что Samsung меняет свою стратегию, следуя за Google, и ускоряет разработку One UI 8 вместе с Android 16, тем самым окончательно отказываясь от идеи версии One UI 7.1, которая должна выйти вместе с Galaxy Z Fold7 и Flip7 этим летом.

Правда в том, что Samsung отстает в развитии Android, и южнокорейская компания находится ближе к Google, чем когда-либо. Как бы то ни было, ни для кого не секрет, что One UI устарел уже много месяцев назад, и это правда, что сеульской компании нужно было больше времени, и все это ради более тщательного пересмотра пользовательского интерфейса операционной системы Android.

По правде говоря, мы думали, что Samsung продолжит работу над One UI 7.1 для складных телефонов, хотя в последнее время источники склоняются к тому, что глобальный запуск One UI 7 состоится в марте-апреле, и почти сразу же начнется работа над Android 16 и восьмой версией One UI.

К счастью, похоже, что Samsung в конечном итоге снова приблизится к Google по времени разработки Android, пропустив One UI 7.1, чтобы напрямую разработать версию One UI 8 с Android 16, которую мы должны получить раньше, чем ожидалось.

Звучит странно, ведь это означает, что One UI 7 с Android 15 выйдет в апреле, а спустя три-четыре месяца One UI 8 с Android 16 будет готов для флагманских телефонов южнокорейского гиганта. Кажется, что это всего несколько месяцев для работы над крупным обновлением системы, но, видя, что Google пропускает свои собственные сроки и ускоряется как никогда, кажется, что разработка была значительно упрощена с последними сборками Android.

Google должна подготовить первую стабильную и финальную версию Android 16 к концу мая или началу июня, и хотя ожидалось, что Samsung будет готова к концу 2025 года, на самом деле, к счастью, нам не придется ждать так много месяцев, поскольку нам говорят, что One UI 8 будет готов «гораздо раньше, чем ожидалось изначально».



#samsung #android 16 #one ui 8
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