В местном PS Store зафиксировано уже второе увеличение цен с начала года

В прошлом году турецкий гейминг-регион утратил свою привлекательность для российских игроков, и эта тенденция сохраняется. В местном магазине PlayStation цены поднялись второй раз с начала года.

На турецком PS Store стоимость игр совершила резкий скачок. Теперь большинство актуальных AAA-проектов, таких как God of War Ragnarok, Marvel's Spider-Man 2, Tekken 8, Resident Evil 4, Dragon's Dogma 2, Final Fantasy VII Rebirth, Rise of the Ronin, и другие аналогичного уровня, достигли отметки в 1999 лир (приблизительно шесть тысяч рублей).

Даже менее актуальные игры подорожали, их цены выросли примерно в два раза. Например, Dying Light 2 теперь оценивается в 1099 лир (вместо предыдущих 469), Devil May Cry 5 – в 549 лир (ранее 259), а Resident Evil 7 – в 749 лир (прежде 299). Итак, для российских геймеров Турция окончательно утратила свою привлекательность, и покупка дисковых копий в России стоит лишь немного дороже.