Ремастер Warcraft III с подзаголовком Reforged вызвал ярость у геймеров по всему миру, но оказалось, что в его релизе есть что-то хорошее — движок, с помощью которого фанаты создают ремейк второй части стратегии

После выпуска ремастера Warcraft III с подзаголовком Reforged, который вызвал волну негодования среди геймеров по всему миру, оказалось, что в этом релизе есть светлые моменты. Команда LoreCraft решила не медлить и представила первую часть ремейка под названием Warcraft: Chronicles of the Second War, используя движок из Reforged для воплощения своей идеи.

В этой модификации доступна захватывающая компания за орков, состоящая из 17 миссий. Авторы не только переосмыслили все диалоги, но также внесли изменения в саундтрек. Однако не только аудиоаспект подвергся обновлению — также были внесены изменения в геймплей.

Важно отметить, что для запуска данной модификации необходима лицензионная версия Warcraft III: Reforged. Несмотря на начальные негодования геймеров из-за ремастера, Warcraft: Chronicles of the Second War получил положительные отзывы. Релизный трейлер новинки набрал впечатляющее количество просмотров — 220 тысяч за сутки, что сравнимо с показателями некоторых полноценных игр, что свидетельствует о высоком интересе к данному ремейку в сообществе игроков.