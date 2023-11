Круче только внутренние эксклюзивы консоли

Игра Hogwarts Legacy, портированная на Nintendo Switch, быстро завоевала третье место среди крупных игровых запусков этого года, согласно аналитикам. Этот успех сравним только с успехами внутренних эксклюзивов консоли.

реклама

Как сообщает Кристофер Дринг, главный редактор GamesIndustry.biz, рост популярности Hogwarts Legacy в британских розничных чартах связан с выходом игры на Nintendo Switch.

Игроки активно приобретают портативную версию Хогвартс, и теперь она занимает третье место среди крупных запусков года на платформе, уступая только The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom и Super Mario Bros. Wonder. Однако продажи Hogwarts Legacy оказались на 40% ниже, чем у последней.

рекомендации Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Важно отметить, что несмотря на свой успех, Hogwarts Legacy не получила номинаций на The Game Awards 2023, возможно, из-за политизированного характера. Напомним, что на момент релиза игры геймеры из ResetEra пытались бойкотировать ее из-за предполагаемых связей с Джоан Роулинг, несмотря на утверждения создателей об отсутствии таких связей.