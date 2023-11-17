Жанр симуляторов ходьбы переживает упадок, о чем свидетельствует неудача триллера The Invincible. Цифровые продажи ограничились $790 тысячами при бюджете $4,2 миллиона

В мире видеоигр наступили перемены: популярность симуляторов ходьбы, когда игрокам предлагалось лишь идти, открывать двери и наслаждаться сюжетом, ушла в прошлое. Этот жанр ранее радовал геймеров своим новаторским подходом, но сегодняшние реалии вынуждают нас задуматься о его будущем.

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Один из последних представителей этого жанра, триллер The Invincible, основанный на романе Станислава Лема, принёс провал. Цифровые продажи игры оказались далеки от ожидаемых, сократившись до скромных $790 тысяч при бюджете в $4,2 миллиона. С учетом комиссий платформ, разработчики смогут рассчитывать лишь на половину этой суммы. Печальные финансовые показатели делают сомнительным будущее The Invincible, так как вероятность окупаемости крайне невысока.

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Разработчики утверждают, что на их творение сильно повлияли негативные отзывы от игровых критиков, оценивших проект всего в 72 балла из 100. Тем не менее, взгляд обычных игроков кардинально отличается: на платформе Steam игра завоевала внушительные 90% положительных отзывов. Из десяти обзоров лишь один выражает недовольство. Ситуация показывает, что мнение об игре в геймерском сообществе и мнение профессиональных критиков различаются, как никогда ранее, создавая интересный дисбаланс в восприятии The Invincible.